Pedágio eletrônico Sem Parar estreia na Bahia

Futuramente, segundo o Grupo STP, que administra o Sem Parar/Via Fácil, também estará em operação nas outras rodovias administradas pela ViaBahia: a BR-324 e as BA-526 e BA-528, nas cidades de Salvador e Vitória da Conquista, respectivamente.

O sistema Sem Parar/Via Fácil completou 10 anos em 2010 e está instalado em 100% das rodovias pedagiadas dos Estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Santa Catarina. Além da Bahia, também está disponível em estradas dos Estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, e em 72 estacionamentos, como os de shoppings centers e aeroportos (Congonhas, em São Paulo, e o de Londrina, no Paraná). A empresa estima crescimento de 40% neste ano em sua base de clientes em relação a 2009. Atualmente, são cerca de 2,4 milhões de usuários.