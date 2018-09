Pedágio eletrônico será testado a partir do dia 10 em SP A Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) autorizou hoje a concessionária Rota das Bandeiras, que administra a Rodovia Dom Pedro I, a testar o serviço de pagamento eletrônico de pedágio da empresa DBTrans, chamado Auto Expresso. A partir do dia 10 de outubro, a concessionária iniciará os testes que envolverão integração de softwares, compatibilidade de tags (equipamento eletrônico instalado no para-brisa do veículo que permite a cobrança do pedágio) e operação do serviço em pista automática compartilhada com o sistema atual, operado pela STP - Serviços e Tecnologia de Pagamentos, que oferece o sistema Sem Parar/Via Fácil. As concessionárias CCR, EcoRodovias e OHL são acionistas da STP.