Pedágio fica 6,6% mais caro amanhã na Transbrasiliana

A tarifa dos carros passa de R$ 3,00 para R$ 3,20, enquanto a taxa das motocicletas salta de R$ 1,50 para R$ 1,60. Já para caminhões e ônibus, o preço sobe de R$ 3,00 para R$ 3,20 por eixo. O reajuste foi divulgado pela concessionária Transbrasiliana, que administra o trecho paulista de 350 quilômetros da rodovia.

"O dinheiro do pedágio é investido em melhorias na estrada", afirmou Kelly Cristina Neves, de 36 anos, auxiliar de operações da concessionária. Com 4.355 quilômetros, a BR-153 é a quarta maior rodovia brasileira, ligando o País a partir do Rio Grande do Sul até o Pará.