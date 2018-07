Pedágio na BR-101 norte do Rio começa a valer amanhã A concessionária Autopista Fluminense, da OHL Brasil, que administra o trecho da BR-101 que vai da ponte Rio - Niterói até a divisa com o Espírito Santo, iniciará a partir da zero hora de amanhã, segunda-feira, a cobrança de pedágio na praça localizada no quilômetro 40 da rodovia, na região de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. A tarifa básica será de R$ 2,50, calculada de acordo com o contrato assinado com o governo federal no início do ano passado. O trecho de 320 quilômetros da BR-101 que vai da ponte Rio - Niterói até o Espírito Santo passou a ser administrado pela iniciativa privada em 14 de fevereiro de 2008. O telefone gratuito para que o usuário possa solicitar atendimento, tirar dúvidas, fazer reclamações, elogios ou sugestões é o 0800-282-0101. A rodovia recebeu investimentos de R$ 100 milhões no primeiro ano da concessão. Os recursos foram aplicados em obras de melhoria como sinalização horizontal (faixas), vertical (placas), além da recuperação de iluminação e pavimento. O contrato prevê investimentos totais de R$ 2,3 bilhões durante os 25 anos da concessão. A maior parcela, de R$ 1,5 bilhão, ocorrerá nos primeiros cinco anos da operação. O gerente de operações e engenharia da concessionária que administra a estrada, Alberto Gallo, lembra que 80% da rodovia atualmente é pista simples. "A previsão é duplicar 70% desse trecho em cinco anos." BR-116 Sul Na próxima semana, a Autopista Planalto Sul, concessionária que administra a BR-116 entre Curitiba e a divisa de Santa Catarina com Rio Grande do Sul, também da OHL Brasil, coloca em funcionamento mais duas praças de pedágio construídas neste trecho. A cobrança nas praças localizadas nos municípios de Rio Negro, no Paraná, e Monte Castelo, em Santa Catarina, será feita a partir da zero horas de quarta-feira. A tarifa será de R$ 2,70 para carros de passeio. O valor é o mesmo das duas praças de pedágio da Autopista Planalto Sul inauguradas anteriormente, localizadas nos municípios de Santa Cecília, aberta no dia 18 de janeiro deste ano, e Correia Pinto, aberta no dia 19 de dezembro de 2008, ambas em Santa Catarina.