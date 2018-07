Pedágio nas estradas de SP aumenta na sexta-feira

Com isso, o valor do pedágio das 12 concessões mais antigas, da década de 1990, foi reajustado novamente com base no Índice Geral de Preços (IGP-M), que normalmente fica acima dos demais. No período base para o cálculo (entre junho de 2010 e maio de 2011), o acumulado foi de 9,77%. Entram nesse índice a Bandeirantes, Castelo Branco, Anchieta e Imigrantes.

O pedágio de Caieiras da Bandeirantes, por exemplo, vai passar de R$ 6,35 para R$ 7. O da Imigrantes vai de R$ 18,50 para R$ 20,10. As outras seis rodovias, repassadas para a iniciativa privada nos anos 2000, vão continuar com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que fechou em 6,55%. Estão entre elas a Ayrton Senna e o Trecho Oeste do Rodoanel.

Uma mudança neste ano é que não serão usados valores "quebrados", voltando os arredondamentos de R$ 0,10. "Vamos retomar, pois está previsto em contrato e houve reclamações com valores quebrados", disse o secretário dos Transportes e Logística, Saulo de Castro Abreu.

O governo nega que esteja descumprindo suas promessas e afirma que o compromisso era revisar os contratos no primeiro ano e não necessariamente trocar o índice. "A revisão está sendo feita. O governador prometeu neste ano e o ano termina em dezembro", disse o secretário. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.