Pedágio terá reajuste de 5,3% na Via Dutra São Paulo, 28/07/2012 - Os pedágios da Rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio, vão ficar 5,3% mais caros a partir de quarta-feira. O reajuste foi anunciado na sexta-feira pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT). Uma viagem de carro entre as duas capitais vai custar R$ 2,10 a mais do que hoje. Um motorista gasta R$ 37,60 ao parar em seis praças de pedágio. A partir de agosto, o gasto será de R$ 39,70. As informações são da edição de sábado do jornal O Estado de S.Paulo.