Pedagoga morre atropelada pelo próprio carro A pedagoga Solange Andreta Alberti, de 39 anos, morreu atropelada pelo próprio carro por volta de 19 horas de ontem, em Laranjeiras do Sul, a cerca de 360 quilômetros de Curitiba, no sul do Paraná. De acordo com a polícia, ela foi verificar um problema no portão eletrônico, quando o carro Vectra desceu sozinho a rampa da garagem, atingindo a pedagoga e arrancando o portão.