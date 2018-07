Pedagogia a distância tem desafio igual à presencial

A constatação é da pesquisa Educação a Distância: Oferta, Características e Tendências dos Cursos de Licenciatura em Pedagogia, desenvolvida pela Fundação Victor Civita (FVC).

"Isso é grave, principalmente porque a Pedagogia a distância foi pensada como estratégia para que mais professores fizessem curso superior. Possibilitou o acesso, mas replicou um modelo inadequado", avalia a diretora executiva da FVC, Angela Dannemann. "Ao priorizar a teoria, os cursos preparam para o mestrado, não para a sala de aula."

Nas instituições contempladas na pesquisa da FVC, 67% dos alunos já trabalham com educação e, apesar de ser um curso mediado por recursos computacionais, a falta de habilidade no uso da tecnologias não está entre as maiores dificuldades. Consequência da preponderância do material didático impresso, suporte assinalado por 85,3% da amostra.

"Ao usar as mesmas ferramentas, perde-se a oportunidade de usar o próprio suporte para formar docentes mais preparados para usar a tecnologia em sala de aula" diz Angela. Para ela, o cenário só mudará se as instituições investirem na modalidade. "Hoje, o próprio coordenador do curso presencial adapta a aula para o curso a distância. Não faz sentido", critica.