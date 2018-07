Pedagogia Waldorf segue na contramão

Os alunos têm uma série de atividades extracurriculares. Mesmo no último ano, frequentam aulas de música, artes e dança. "Acho o currículo perfeito, faz toda a diferença ter esse "respiro" entre as aulas." Ainda assim, o conteúdo do vestibular é coberto e os professores têm liberdade para definir a metodologia e a sequência dos temas. Não há material didático: os alunos fazem seus cadernos e usam apostilas criadas para cada aula. "Seria legal ter livros para alunos Waldorf, uma mudança pequena e prática", diz Carolina.

Para seu pai, o consultor de meio ambiente Marcelo Peron Pereira, o diferencial foi o ambiente de inclusão da escola. "Só acredito que falta uma "calibragem" melhor no ensino médio para que se leve em consideração que os alunos vão passar por processo seletivo para fazer uma faculdade."