Pedalinho que naufragou é retirado da Lagoa, no Rio O pedalinho que afundou na lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio, na noite de sábado, 10, foi retirado da água hoje e será submetido à perícia pela Polícia Civil. Três pessoas tiveram de ser resgatadas da lagoa devido ao acidente - um casal de namorados que estava passeando no pedalinho e um rapaz que estava em outro aparelho e tentou salvá-los ao ver o casal em desespero. Todos passam bem. Eles receberam atendimento médico e foram liberados.