PEDE BIS A SP Arte exibiu as obras do norte-americano Alexander Calder e do venezuelano Jesús Soto. Mas a Dan Galeria achou que os artistas mereciam mais uma chance. Calder e Soto: A Cor em Movimento por Dois Mestres fica apenas dois dias em cartaz. Dan Galeria. R. Estados Unidos, 1.638, Jd. Paulista, 3083-4600. Sáb. (26) e dom. (27), 10h/14h. Grátis.