Pede pra ficar! O Lula precisa entender de uma vez por todas que nenhum brasileiro quer que, a essa altura do fim do mundo, ele diga ao Ahmadinejad, na lata, que pensou melhor e acha imprudente encontrá-lo. "Me esquece, tá?!" Não precisa comentar nem em casa com dona Marisa que percebeu, enfim, que o companheiro iraniano é doido de pedra. Nada disso! Basta alegar às vésperas da viagem a Teerã um daqueles piques de pressão que, aliás, já o tirou de uma roubada em Davos e, pronto, todo mundo em Teerã vai compreender a ausência do cara.