Pedestre atropelado terá que indenizar motorista no RS

A decisão pela improcedência da demanda e pela aceitação do pedido contraposto pelo réu foi tomada pelo 2º Juizado Especial Cível de Porto Alegre em setembro do ano passado e confirmada pela 3ª Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais do Rio Grande do Sul no dia 26 de março deste ano.

Os julgadores entenderam que tanto o atropelado quanto suas testemunhas caíram em contradição e concluíram que o acidente foi provocado pelo próprio demandante, que tentou atravessar a rua correndo, fora da faixa de segurança, quando o sinal estava aberto para os carros.

"Fator determinante para a ocorrência do evento foi a imprudência e a negligência da vítima ao atravessar a via", observou o juiz de Direito Leandro Raul Klippel, relator do recurso. "Sendo o pedestre o único responsável pelo acidente em que se envolveu com veículo automotor, é impositiva sua condenação ao ressarcimento".