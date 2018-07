Pedestre morre após troca de tiros em shopping no Rio

Segundo a Polícia Militar, um grupo de quatro criminosos tentou assaltar uma joalheria no local por volta das 12h. Assim que o crime foi flagrado, os seguranças fecharam as saídas do shopping para impedir a fuga do grupo, que em resposta disparou contra os agentes. Nesse momento, um pedestre foi atingido no pescoço. Ele não resistiu aos ferimentos.

Logo depois, a polícia conseguiu atirar contra um dos rapazes, que foi ferido de raspão no rosto. Outro tentou fugir, mas foi baleado na perna e detido. Os demais integrantes fugiram. Os feridos foram encaminhados ao hospital municipal Salgado Filho, no Méier.