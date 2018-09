Pedestre morre atropelado na Marginal Pinheiros

Já a pista sentido RJ-SP da Rodovia Presidente Dutra estava totalmente bloqueada, desde às 5h15 de hoje, no quilômetro 185, em Santa Isabel (SP), no Vale do Paraíba, em razão de uma colisão envolvendo três caminhões.

Um deles, o responsável pelo acidente, trafegava no sentido SP-RJ quando saiu da pista, passou pelo gramado central e invadiu a via contrária. Houve queda de carga na rodovia. Uma faixa no sentido SP-RJ está bloqueada. São 5 km de filas no sentido RJ-SP e 1,5 km no sentido contrário. Segundo a concessionária NovaDutra, ainda não há informações sobre o número de feridos.