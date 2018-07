Pediatra indica nebulização com vodca no ES Duas mães receberam receitas de um médico para utilizar cinco gotas de vodca na nebulização de bebês de 1 e 6 meses. As mulheres, que foram atendidas por um médico do Hospital São Camilo, em Aracruz, no Espírito Santos, acharam a indicação estranha e procuraram outros profissionais, que desaconselharam o uso. As duas pretendem entrar com ação contra o médico.