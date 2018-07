Pediatra presa no Rio é demitida de hospital O Hospital RioMar, da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, informou que a coordenadora de Pediatria, a médica Sarita Fernandes Pereira, foi demitida hoje. Segundo a assessoria do hospital, ela havia sido afastada quando a Polícia Civil iniciou investigação que apura a negligência no atendimento a uma menina de cinco anos na área de Pediatria. A instituição estuda entrar com ações civil e criminal contra a médica.