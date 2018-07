Pediatria da UFRJ fecha por falta de médicos O defensor público da União André Ordacgy vai notificar a reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para fazer a reposição de médicos da emergência do Instituto de Pediatria e Puericultura Martagão Gesteira, referência para doenças de alta complexidade. O setor fechou em 26 de abril por falta de insumos e médicos - hoje trabalham ali 17, quando o necessário são 33. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.