Pedida demissão de diretora após escândalo sexual no tênis francês PARIS, 24-nov (Reuters) - A Federação Francesa de Tênis (FFT) pedirá a Nathalie Tauziat que renuncie ao seu cargo no comitê diretor depois de declarar a favor do ex-selecionador Regis de Camaret, que foi condenado a oito anos de prisão na sexta-feira por abusar de jovens jogadoras.