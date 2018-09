Pedida prisão de motorista que agrediu pedestre no Rio O juiz Paulo de Oliveira Lanzellotti Baldez, da 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, decretou a prisão temporária por 30 dias do motorista Itamar Campos Paiva. Na última sexta-feira, após avançar um sinal de trânsito, na Rua Almirante Cochrane, na Tijuca, zona norte carioca, o motorista agrediu com uma chave de roda o gerente de compras André Luiz Reuter Lima, que ficou gravemente ferido. O decreto de prisão atendeu à representação do delegado do 19o. Distrito Policial da Tijuca e a requerimento do Ministério Público Estadual. Na decisão, o juiz lembra que, logo após desferir o golpe em André, Itamar fugiu do local e não foi encontrado pela polícia em sua residência para prestar esclarecimentos.