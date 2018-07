Pedida prisão de policiais por venda ilegal de carvão O juiz federal Jairo da Silva Pinto, da 1ª Cara Federal de Três Lagoas, na divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo, pediu hoje a prisão de mais 13 policiais rodoviários federais acusados de envolvimento na produção e comercialização de carvão vegetal de madeira nativa em Mato Grosso do Sul. Eles e os outros sete que estão detidos na Polícia Federal (PF) de Campo Grande teriam movimentado quase R$ 1,5 milhão em propinas desde 2001, pagas pelos carvoeiros, para facilitar o trânsito do produto ilegal nas rodovias federais, segundo a corporação. Pinto é responsável pelos processos elaborados a partir dos resultados da Operação Diamante Negro, realizada no dia 20. Somando os policiais rodoviários presos e outros dois policiais foragidos (um rodoviário e outro civil), 33 suspeitos foram indiciados por corrupção e formação de quadrilha. Entre os civis, estão fiscais da Receita Estadual e empresários do setor carvoeiro.