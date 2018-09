Pedida prisão de suspeitos de matarem irmãs em SP

Segundo a delegada seccional de Guaratinguetá, Sandra Maria Pinto Vergal, entre os suspeitos está um foragido, que era frequentador das imediações da casa das adolescentes. A prisão temporária ainda não foi concedida pela Justiça, de acordo com a delegada. Ela não forneceu mais detalhes das investigações, pois o caso está sob sigilo.

Os corpos das irmãs foram encontrados na zona rural de Cunha, na manhã de ontem. O resultado dos exames do Instituto Médico Legal de Guaratinguetá (IML) não apontou se as duas sofreram abuso sexual. As estudantes estavam desaparecidas desde quarta-feira (dia 23).