Pedido de resgate da Espanha acalmaria mercados--premiê italiano

Se a Espanha pedir ajuda, "existem duas linhas de raciocínio", disse Monti a repórteres estrangeiros em Milão. "Uma (linha) diz que os especuladores vão, como lobos, seguir para outros países. Mas se o sistema está ali e funciona, eu imagino que isto faria a especulação do mercado menos agressiva."

O plano do BCE para comprar títulos de países da região em dificuldades elevou as esperanças de que seja colocado um fim na pior fase da crise da zona do euro, mas o otimismo tem sido minado pela demora da Espanha em pedir ajuda formalmente.

A Itália, terceira maior economia da zona do euro, tem um déficit enorme e é vista como o elo mais fraco do bloco depois da Espanha, com seus yields (rendimentos) de bônus geralmente ficando apenas um pouco abaixo de seu vizinho.

Os comentários de Monti estão em linha com declarações de outras autoridades europeias, incluindo o ministro das Finanças da Suécia, Anders Borg.

(Por Lisa Jucca e Paola Arosio)