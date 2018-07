Pedidos de policiais são 'irreais', diz secretário de SP O secretário de Gestão do Estado de São Paulo, Sidney Beraldo, considera "irreais" e "inconstitucionais" as reivindicações dos funcionários da Polícia Civil, que ameaçam retomar a greve se não receberem reajuste salarial de 58%. "Infelizmente, as reivindicações continuam irreais. As categorias mantiveram reivindicações inconstitucionais", informou Beraldo, em nota divulgada hoje, citando como exemplo a proposta de escolha do delegado-geral por meio de eleição. Representantes dos trabalhadores e das secretarias estaduais da Gestão e de Segurança Pública (SSP) tiveram hoje uma reunião de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT-SP), mas não chegaram a um consenso. O governo terá até o dia 29 para apresentar à Justiça uma proposta de reajuste, a ser discutida com a categoria. No dia 4, sairá a proposta final e os policiais civis se reunirão para decidir se retomam ou não a greve. Beraldo afirma que o reajuste pedido pelos policiais oneraria em R$ 8 bilhões o governo, o que dobraria a folha de pagamento da SSP. "O governo busca um entendimento que contemple a valorização da polícia, dentro das possibilidades orçamentárias do Estado."