Pedidos e desejos para os pais

Muitos são os homens que têm filhos, mas nem todos conseguem se tornar pais, mesmo que o exercício da paternidade seja muito diverso. É que o significado de ser pai e o seu exercício está em plena transformação, já que o mundo muda muito, e esse papel é uma construção social. Quem são os homens que têm filhos, mas não são pais? São aqueles que abandonam o filho – às vezes, até mesmo antes do nascimento dele – e nunca mais procuram ter notícias.

Em pleno século 21, com muitos estudos que apontam a importância da presença física e afetiva do pai na vida dos filhos, eles ainda existem. E vamos lembrar que não são casos isolados. Não desejaram ter filhos? Pode ser, mas se ocorreu, é necessário honrar a consequência de uma escolha feita. A esses homens, só podemos pedir, em nome dos filhos, que considerem que nunca é tarde demais para se tornarem pai.

Há homens que exercem seu papel de pai mais como ajudante da mãe de seus filhos. Estão quase sempre dispostos a ajudar, mas a imagem predominante de pai dos anos 1960, de maior responsabilidade como provedor, prevalece. A esses homens podemos pedir, em nome dos filhos, que invistam e tratem com carinho a delicadeza que é o vínculo entre pai e filhos.

Há homens que se separaram da mãe de seus filhos e que vivem em constante tensão entre o anseio de acompanhar o desenvolvimento dos filhos, ter afetividade no relacionamento com eles e se tornar um pai melhor e a dificuldade de alcançar suas metas por conta do monopólio exercido pela mãe deles. A esses pais podemos pedir, em nome dos filhos, que nunca renunciem aos seus anseios, que superem frustrações, que busquem agir com diplomacia, e que negociem com a mãe de seus filhos, se necessário com a colaboração de terceiros.

E a essas mães: permitam que seus filhos tenham um pai próximo, pois esse fato é e será importante na vida deles. Apesar de haver muitos outros estilos de ser pai, há homens que dão um novo sentido à paternidade. São efetivamente participativos na vida dos filhos mesmo no uso de autoridade, comunicam nas atitudes a importância que dão em sua vida à presença deles, partilham todas as responsabilidades do cotidiano que filhos e casa exigem e sempre estão verdadeiramente interessados no que os filhos pensam, falam, questionam. A esses pais podemos, em nome dos filhos, agradecer a coragem, o empenho, as lutas travadas.

Que o Dia dos Pais possa ser celebrado com presença e amorosidade, é o meu desejo.

*É PSICÓLOGA, CONSULTORA EDUCACIONAL E AUTORA DO LIVRO EDUCAÇÃO SEM BLÁ-BLÁ-BLÁ