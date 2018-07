Pedidos semelhantes existem há décadas

O primeiro acórdão, do Supremo Tribunal Federal (STF), data de 11 de novembro de 1952. No texto, que concede aos avós maternos o direito de visitar a neta, os ministros afirmam que "o contato com pessoas a que são intimamente ligados por laços de sangue, fortíssimos, é de grande benefício para os menores na sua formação moral e afetiva".

Um discurso que tem sido repetido nas decisões tomadas nos dias de hoje, mas que vem acrescido da citação da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), além da lei sancionada no ano passado pela presidente Dilma Rousseff.

Da Constituição, é evocado o artigo 227, que afirma que "é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".

Já o artigo 19 do ECA dispõe que "toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária".

Por fim, a lei 12.398, sancionada no ano passado, acrescenta um novo parágrafo ao Código Civil. O texto diz "que o direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente".

"Isso é o reconhecimento oficial da importância da convivência", diz a advogada especialista em direito de família Maria Vicente de Azevedo. Para ela, os progressos da legislação devem ajudar os avós a entenderem e pleitearem os seus direitos. / O.B.