Pedófilo preso no Paraná é procurado do FBI Investigações da Polícia Civil do Paraná revelaram que um pedófilo preso no dia 19 de abril em Piraquara, região Metropolitana de Curitiba, era também um procurado do FBI (central de investigações da polícia federal norte-americana). O Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) do Estado divulgou nesta quinta-feira, 23, que Waldomiro Rodrigues da Silva, de 36 anos, fazia parte de uma rede internacional de pedofilia.