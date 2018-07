Pedra Branca (CE) registra surto de gripe A A cidade de Pedra Branca, no sertão central cearense, a 262 quilômetros de Fortaleza, vive um surto de gripe A (H1N1). De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), foram confirmados 11 casos da doença, por meio de exames feitos pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen). Todos os contaminados são alunos do Colégio Agrícola. A suspeita é que a contaminação tenha ocorrido por meio de um dos alunos que teve contato com paciente infectado pelo vírus em São Paulo.