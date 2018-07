Pedra Branca, no Ceará, vive surto de gripe suína

A cidade de Pedra Branca, no sertão central cearense, a 262 quilômetros de Fortaleza, vive um surto de gripe suína. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), foram confirmados 11 casos da doença, por meio de exames feitos pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen). Até o meio-dia de ontem, 232 casos haviam sido notificados, mas ainda aguardam confirmação laboratorial.

Os 11 casos confirmados são de alunos do Colégio Agrícola. Os sintomas foram notados na semana passada e, desde quinta-feira, as aulas estão suspensas. Não foi registrado nenhum caso grave. A suspeita é de que a contaminação tenha ocorrido por meio de um professor que teve contato com um paciente infectado pelo vírus H1NI em São Paulo. O docente passa bem, segundo a secretaria.

A secretária de Saúde de Pedra Branca, Tânia Leite, acredita que cortadores de cana-de-açúcar, que saíram da cidade para trabalhar no Estado de São Paulo e voltaram agora para passar o fim do ano em casa, levaram o vírus para Pedra Branca.

Imunização. A secretaria informou que, neste ano, 17 mil dos 43 mil habitantes da cidade foram vacinados contra a gripe suína. A imunização atingiu 94% das crianças com menos de 1 ano, 95% dos idosos, 80% das grávidas e 66,7% dos profissionais de saúde.

A imunização, segundo informou Manoel Fonseca, diretor da Sesa, é válida por um ano. Ele disse que não é possível realizar uma nova campanha para imunizar o restante da população de Pedra Branca, porque não existe estoque suficiente da vacina no País. De acordo com Fonseca, as poucas doses que ainda existem no Rio Grande do Sul estão prestes a vencer.

A secretária de Saúde de Pedra Branca afirmou que a situação na cidade está sob controle, apesar da pequena quantidade de médicos existentes no município: apenas 14.

Precaução. Muitos moradores de Pedra Branca estão usando máscaras para evitar o contágio. O secretário de Saúde do Ceará, Arruda Bastos, esteve no sábado na cidade, onde se reuniu com profissionais de saúde.

Na reunião, Bastos e os profissionais traçaram estratégias de prevenção para evitar que a doença se alastre mais. O secretário considerou que não há necessidade de todas as escolas da cidade suspenderem as aulas para impedir a contaminação.

A secretaria orientou os estudantes que apresentarem sintomas de gripe a ficarem em casa.