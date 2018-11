Pedra de 2 toneladas desliza e mata homem no Rio Um homem morreu após ser atingido por uma pedra de cerca de duas toneladas na noite de ontem, no Rio de Janeiro, na entrada do túnel na Rua Barão de Petrópolis, em Santa Teresa. A pedra deslizou do alto do bairro por volta das 21 horas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a pedra caiu sobre a vítima que morreu antes de receber atendimento médico. Técnicos da Defesa Civil irão para o local nesta manhã para avaliar como será feita a retirada da pedra.