Pedra de 5 t foi encontrada no Brasil em 1784

Quando o governador baiano soube da notícia, ordenou que o meteorito fosse levado até Salvador. Mas as 12 juntas de boi não conseguiram carregar tanto peso e a pedra acabou despencando e caiu no leito seco do Riacho Bendegó, a 180 metros do local original. Ali ficou por mais de cem anos.

A camada de oxidação e a parte perdida da porção inferior do meteorito indicaram que a pedra estava no local havia milhares de anos. A análise do material apontou ferro com 6,5% de níquel.

Há quatro réplicas da pedra, em tamanho real. A primeira, em madeira, está no Palácio da Descoberta, em Paris. A segunda, de gesso, está no Museu do Sertão, próximo ao lugar onde o meteorito foi encontrado. Há ainda uma no Museu Geológico da Bahia, em Salvador, e outra no Museu Antares de Ciência e Tecnologia, em Feira de Santana.