Pedra mata homem em entrada de túnel no Rio

Durante quase toda a manhã de hoje, o túnel ficou interditado para a remoção da pedra e limpeza do local. A Fundação Instituto de Geotécnica do Município (Geo-Rio) informou que ainda não é possível saber o que provocou o deslizamento. "A Geo-Rio continua trabalhando na encosta e, paralelamente, monitorando e finalizando a análise técnica que apontará as causas do acidente e definirá se será necessária a realização de obras".

A Geo-Rio informou ainda que faz vistorias constantes e monitora todas as encostas da cidade. Segundo a assessoria de imprensa da Fundação, "ao longo dos mais de 100 anos de existência do túnel da Rua Alice", não há registros de grandes acidentes na área acima do seu emboque (entrada do túnel).