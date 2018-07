Pedra solta mata motociclista em Santa Catarina Um motociclista foi atingido por uma pedra e teve morte instantânea, quando viajava para o balneário de Camboriú, em Santa Catarina. O acidente aconteceu por volta das 18h desta sexta-feira (20). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Leonardo Zanchi de Moura, de 26 anos, morreu ao ser atingido na face por uma pedra de cerca de cinco quilos, na região do município de Santo Amaro da Imperatriz (região metropolitana de Florianópolis). Ele viajava numa motocicleta Harley Davidson pela BR 282, que liga a cidade de São Miguel do Oeste, divisa com a Argentina, a Camboriú. A pedra quebrou a viseira do capacete e provocou afundamento do crânio do motociclista. A PRF disse que a pedra pode ter se soltado de um caminhão. O corpo foi encaminhado ao IML de Rancho Queimado.