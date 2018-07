Pedreira isola piscinão para fazer novas detonações

Embora o trabalho de mineração continue, o presidente da Empresa de Obras Públicas do Estado (Emop), Ícaro Moreno Júnior, reforçou a intenção do governo estadual de estudar o pedido da população para preservar o piscinão. "A viabilidade deve ser estudada a longo prazo. O acesso é difícil, com intensa atividade e implosões", explicou, em visita ao local.

A área, conhecida pelos moradores como lagoa azul, laguinho da Penha e piscinão do Alemão, atraiu banhistas com boias e guarda-sóis. Segundo a Lafarge, a atividade na pedreira é constante e a água da chuva só ficou acumulada porque o local foi fechado por duas semanas, depois que três funcionários foram mortos por traficantes no dia 7 de fevereiro.

Moreno Júnior admitiu que considera remota a possibilidade de preservar o lago. Na época do lançamento das obras do Programa de Aceleração do Crescimento no Alemão, o Ministério das Cidades anunciou que seria criado um lago de 77 mil m² no Parque da Serra da Misericórdia. A Emop afirmou, porém, que o projeto sofreu mudanças e a urbanização pode contemplar uma região em que já existe um pequeno lago.