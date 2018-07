Pedreiro mantinha mãe idosa trancada em Sorocaba-SP Uma viúva de 81 anos era mantida trancada pelo próprio filho numa casa com portas e janelas fechadas com corrente e cadeado, em Sorocaba (SP). O imóvel, no Jardim Nova Manchester, zona oeste da cidade, era insalubre: os cômodos não tinham ventilação, estavam sujos e cheiravam mal. A Polícia Militar, que socorreu a mulher ontem, informou que ela estava desidratada e debilitada. A idosa foi encontrada nua sobre uma cama, com o corpo sujo por restos de comida e pelas próprias necessidades fisiológicas.