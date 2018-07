Pedreiro mata ex-mulher dentro de hospital em SC O pedreiro Vanderlei Puerari foi preso por matar sua ex-mulher, Alessandra Mendes, em um hospital do município catarinense de Chapecó, depois de duas tentativas. Inconformado com a separação, o pedreiro procurou pela ex-mulher na tarde de domingo na empresa onde ela trabalhava como vigia. Na ocasião, ele tentou matar Alessandra com facadas.