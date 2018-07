Pedreiro mata mulher e se suicida na zona sul de SP Um homem matou a mulher e se suicidou em seguida no final da noite de ontem no bairro Jardim Alvorada, zona sul de São Paulo, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). O pedreiro José Sales Brandão, que vivia com a companheira havia três anos, saiu de casa pela manhã após uma briga e retornou no final da noite. O casal, então, voltou a discutir na frente do filho de 20 anos de Maria José da Conceição Souza. O marido, de aproximadamente 35 anos, deu um tiro na cabeça a mulher e depois se matou. O caso foi registrado no 85º Distrito Policial (Jardim Mirna).