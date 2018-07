Pedreiro morre com suspeita de febre amarela em SP Um auxiliar de pedreiro de 39 anos, de Cravinhos, no interior de São Paulo, morreu em 26 de abril, em Ribeirão Preto, com suspeita de febre amarela, após ser internado um dia antes, anunciaram hoje as Secretarias de Saúde das duas cidades. Ele apresentava vários sintomas da doença e o caso, inicialmente, foi diagnosticado como suspeita de morte por hantavirose (quadro infeccioso com pneumonia e hemorragias internas causado por vírus). O auxiliar de pedreiro trabalhava em Ribeirão Preto, mas tinha ido a um casamento, em Luís Antônio (SP), perto de uma mata. Além disso, ele tinha feito alguns trabalhos em bosques na cidade. As prefeituras de Ribeirão Preto, Cravinhos e Luís Antônio intensificarão as vacinações contra a enfermidade e farão bloqueios em áreas de risco. Ribeirão Preto tem estocadas 32 mil doses da vacina e Cravinhos receberá 6 mil doses. O exame que confirmará ou não a morte por febre amarela é feito no Instituto Adolfo Lutz, na capital paulista.