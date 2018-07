Pedreiro que ficou preso por 34 horas em cisterna recebe alta

Ansioso para voltar a saborear o arroz com feijão temperado e frango frito da esposa, José Francisco da Silva, de 63 anos, que ficou mais de 33 horas preso no fundo de uma cisterna em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte, recebeu alta na manhã desta quarta-feira, 29. Acompanhado por uma das filhas, o operário deixou o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, caminhando, sorrindo e acenando para os curiosos. Silva aparentava surpresa com o assédio da imprensa e em meio a um tumulto disse apenas algumas palavras em agradecimento ao empenho da equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. "Estou muito agradecido a eles", disse o operário, enquanto era levado rapidamente. Por volta de 8h30 da segunda-feira, Silva efetuava uma escavação na cisterna quando deslocou uma grande rocha, fazendo com que duas manilhas do poço desabassem. Num poço com apenas 85 centímetros de diâmetro, a cerca de 22 metros de profundidade, o operário ficou preso pelos membros inferiores. Depois de um ininterrupto trabalho - que envolveu um grande aparato e 35 bombeiros, que se revezavam para descer até o fundo do poço -, a vítima foi finalmente retirada do local, às 18h10 de terça-feira. O operário passou a noite em observação no hospital e foi submetido a diversos exames. O estado de saúde dele, porém, surpreendeu a equipe médica. "Ele não teve déficit nenhum, está neurologicamente bem, não tem fraturas. Não há nenhum problema para o futuro", disse o médico Luiz Alberto Sabino. "Estou bom graças a Deus", resumiu Silva. O próprio operário indicou que não havia sofrido seqüelas ao ser resgatado. Após ser içado do fundo do poço, ele sorriu e já imobilizado na maca recebeu o carinho da mulher, a dona de casa Maria do Carmo Soares da Silva, de 55 anos - que foi informada da vontade do marido e prometeu preparar o seu prato predileto. Durante todo o tempo em que permaneceu no fundo da cisterna, o operário ingeriu apenas líquidos. Conhecido "cisterneiro" da região, Silva exerce o ofício há 40 anos e já avisou aos familiares que não pretende se aposentar. Operário é beijado pela mulher logo após ser resgatado do poço pelo Corpo de Bombeiros O comandante de operações do Corpo de Bombeiros, coronel Cláudio Teixeira, ressaltou que a tranqüilidade demonstrada pelo operário foi fundamental para o sucesso da operação. "É uma pessoa que trabalha há anos dentro de cisternas, acostumado com esse ambiente, isso facilitou muito o preparo psicológico para estar ali durante tantas horas", disse, em entrevista ao jornal local da TV Globo. Ao rever as imagens do resgate, o coronel chegou a se emocionar. Para o sucesso da operação, a equipe dos bombeiros contou com importante sugestão repassada por telefone ao coronel pelo geólogo Pedro Elísio Chaves, de 68 anos. O geólogo acompanhava pelo noticiário o drama de Silva e sugeriu que os bombeiros utilizassem um jato de água para liberar os pés da vítima, que estavam presos por uma espécie de barro de sedimentos endurecido. Furto Além da aflição vivida durante mais de 33 horas, a casa de uma das filhas de Silva - ele é pai de oito filhos - foi arrombada e diversos objetos foram furtados na tarde de terça-feira, 28, enquanto ela acompanhava o resgate do pai. Conforme ocorrência da Polícia Militar, os ladrões levaram da residência, no bairro São Francisco, em Igarapé, uma prancha de cabelo, um secador, uma TV de 14 polegadas, um aparelho de DVD e outros objetos. O nome da jovem não foi informado.