Pedreiro sobrevive a queda de 36 metros em Curitiba

A queda aconteceu entre o 21º e o 8º andar da construção, pelo fosso do elevador. Um dos fatores que pode ter colaborado para a sobrevivência foram andaimes que amorteceram a queda. Após o acidente, a obra passará por uma vistoria. Segundo testemunhas, o trabalhador não utilizava equipamentos de segurança.

Everson atravessou por cima do fosso do elevador, mas a proteção quebrou e começou a cair. "Só senti na hora em que parei naquele (andaime) que não quebrou, que me segurou. Aí eu saí e, nessa hora, ainda meio tonto, veio um pedreiro que me ajudou", afirmou. Ele considerou o fato um milagre creditado ao seu nome. "O Espírito Santo me salvou, só podia ser."

O Ministério do Trabalho deve visitar a obra para investigar as condições dos trabalhadores e a segurança no local. Além disso, será questionado se a empresa possui o Programa de Controle do Meio Ambiente de Trabalho, que é obrigatório para o setor.