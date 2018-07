Pedro Almodóvar e a fina arte da reinvenção

Deve ser uma perversão da crítica, mas Abraços Partidos, de Pedro Almodóvar, está sendo penalizado pela própria excelência do trabalho do autor espanhol. Almodóvar já fez coisas tão boas - Carne Trêmula, Tudo Sobre Minha Mãe, Fale com Ela - que Abraços está sendo considerado "menor", quando se trata de outra obra de maturidade plena. É mais ou menos como dizer que Orson Welles nunca superou Cidadão Kane nem Sergei M. Eisenstein igualou O Encouraçado Potemkin. Claro, são os dois maiores filmes de todos os tempos.

Abraços Partidos é um belo Almodóvar e daqui a pouco você poderá confirmá-lo na Mostra de São Paulo, antes da próxima estreia. O filme reabre a vertente do melodrama na obra do cineasta, fala de cinema, de um filme dentro do filme. Penélope Cruz é maravilhosa. Numa cena, o maquiador que acaba de prepará-la diz que é Audrey Hepburn. O penteado, a franja, a roupa, tudo vem da bonequinha de luxo, mas Penelope não é Audrey. Almodóvar cria um universo de duplos - é um de seus temas favoritos. A garota de programa vira uma estrela, seu amante é o produtor, mas ela se apaixonou pelo diretor e se sacrifica para preservar a integridade da obra do homem que ama.

Uma grande cena mostra Penelope dizendo em voz alta o diálogo que uma leitora de lábios tenta identificar, num vídeo feito clandestinamente, a pedido do amante. Ele quer testar a fidelidade de Lena (é seu nome no filme). A dublagem, o falso e o verdadeiro - Almodóvar reinventa-se. Pobres críticos que acham que ele apenas se repete.

O universo do cinema, a ficção que invade a realidade, e vice-versa, são temas de A Falta Que Nos Move, longa de estreia da diretora de teatro Christiane Jatahy, em cartaz na Première Brasil. Digamos que a ideia desse filme é mais interessante que sua execução. Cinco atores encenam uma ficção e o filme de Christiane, preparado durante quatro anos, foi rodado durante 13 horas de um único dia, 23 de dezembro de 2007. Cinco amigos se reúnem para jantar, à espera de um sexto personagem - Godot? -, que nunca chega. Misturam-se realidade e ficção. É cinema ou um reality show? Os atores/personagens falam em cenas, mas não se veem as câmeras nem o diretor. Cria-se o antagonismo, o grupo briga. Os pais de uma garota foram guerrilheiros e cobram engajamento de uma geração à deriva, que não acredita mais na militância. Acredita em quê? Na amizade? Todas as brigas levam a um momento de alívio e verdade. O quinteto chora e, se a lágrima for verdadeira, como poderia dizer Abbas Kiarostami (leia ao lado), há salvação. Volto porque te amo? O afeto está em discussão no Rio.