Pedro, filho de Leonardo, apresenta melhora clínica O cantor Pedro Leonardo permanece internado na unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave, de acordo com último boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio Libanês, no fim da manhã desta sexta-feira. O hospital afirma que o estado do paciente é grave, porém estável. De acordo com a equipe médica que cuida de Pedro, houve evolução no quadro clínico e neurológico, que pôde ser confirmada nos últimos exames realizados pelo hospital.