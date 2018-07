Pedro Leonardo deixa hospital após 80 dias O cantor Pedro Leonardo teve alta ontem em São Paulo, 80 dias após o acidente que sofreu em uma rodovia na divisa dos Estados de Minas Gerais e Goiás. Internado desde o dia 20 de abril, ele deixou o Hospital Sírio Libanês no início da tarde acompanhado do pai, Leonardo, e do primo Thiago, com quem forma a dupla sertaneja Pedro e Thiago.