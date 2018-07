Pedro Leonardo reage a estímulos dos médicos O filho do cantor Leonardo, Pedro Leonardo Dantas da Costa, continua sem sedação e, conforme informações do boletim médico divulgado às 12h30 desta segunda-feira, 30, permanece dormindo. Pedro Leonardo está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.