Pedro tem melhora neurológica, mas permanece em coma O cantor sertanejo Pedro Leonardo Dantas da Costa, vítima de um acidente de carro em abril, continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio Libanês. Conforme o boletim médico do cantor divulgado no fim da tarde da quarta-feira, ele apresenta estabilidade no quadro sistêmico e melhora neurológica progressiva. A assessoria de imprensa do Hospital reforça que Pedro permanece em coma, mesmo sem as sedações que foram reduzidas no dia 28 de abril.