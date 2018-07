Peemedebista insiste em cobrança O presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), voltou ontem a cobrar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do PT uma definição sobre eventual aliança com seu partido. "Tudo parte de uma proposta de aliança nacional e isso deve se definir rapidamente, na nossa visão. A partir da aliança em todo o País, é possível cuidar dos Estados", afirmou o parlamentar, em São Paulo, onde participou de um debate sobre política fiscal.