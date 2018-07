Pegada de carbono da Copa-2014 deve atingir 14 mi toneladas--estudo

A Personal CO2 Zero, sediada em São Paulo, estimou que novas construções e projetos de transporte sendo executados nas preparações para o segundo maior evento esportivo do mundo podem acrescentar 11,1 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente.

As emissões durante o evento somaria 3,01 milhões de toneladas de CO2e, principalmente associadas às viagens aéreas e terrestres entre as 12 cidades anfitriãs das partidas, de acordo com o estudo.

O Brasil, que também irá sediar a Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro, está investindo pesado para expandir aeroportos e a infraestrutura de transporte, em uma tentativa de aliviar o congestionamento crônico nas maiores cidades.

A CO2 Zero disse que a Fifa precisaria gastar em torno de 15 milhões de dólares para compensar as emissões produzidas apenas durante o campeonato, através de compras de créditos de carbono no mercado.

Se a conta incluísse a construção dos estádios, a quantia a ser gasta para as compensações subiria para 18,5 milhões de dólares.

Em junho, a Fifa apresentou no Rio de Janeiro um projeto de sustentabilidade para a Copa do Mundo no Brasil que incluía a intenção de neutralizar as emissões do evento.

A entidade disse que gastaria em torno de 20 milhões de dólares no projeto, mas não especificou quanto usaria para comprar as compensações ou como as faria.

As emissões de gases do efeito estufa da Copa do Mundo de 2010 foram estimadas em 2,75 milhões de toneladas em um estudo financiado pelos governos da Noruega e da África do Sul, o país anfitrião do Mundial.

O número não considerou as emissões do igualmente grande número de projetos de infraestrutura executados no país africano.

(Reportagem de Marcelo Teixeira)