PEGUE LEVE O chef Wagner Resende, do Chef Rouge, privilegiou ingredientes leves e frescos para o menu de verão, servido até o fim deste mês. É o caso da salada de polvo com aspargos e nozes (R$ 39; foto) e da anchova com salada de palmito (R$ 60). R. Bela Cintra, 2.238, Cerq. César, 3081-7539. 12h/15h30 (sáb. e dom., até 17h) e 19h/0h (6ª e sáb., até 1h; dom.; até 23h). Cc.: todos.