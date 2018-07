Peguei o HIV na minha primeira relação sexual, aos 16 anos de idade, há 11 anos. A relação foi com uma pessoa que morava perto da minha casa. Era um homem bem mais velho do que eu - na época, ele tinha uns 35 anos.

Como meu pai havia falecido, minha mãe não se importava de eu frequentar a casa dessa pessoa. Ela não sabia que eu era homossexual e achava que eu precisava de uma referência masculina.

Eu estava muito envolvido emocionalmente, estava apaixonado, bem coisa de adolescente. Fizemos sexo desprotegido. Eu não sabia que ele tinha HIV e ele também não comentou. Nunca pensei que pudesse acontecer comigo.

Logo depois que tivemos a relação, a irmã dele foi em casa e contou para minha mãe que o irmão era soropositivo. Minha mãe me pressionou, acabei confessando, e ela me obrigou a fazer o exame.

Quando vi o resultado, achei que ia morrer. Chorei muito, entrei em depressão, abandonei os estudos por três anos. Em casa, surgiram as dúvidas comuns: será que era preciso separar talheres? Desde então minha mãe me deu muita força - coisa de mãe, sabe?

Quando ele soube que eu fiz o exame de HIV, sumiu do bairro. Nunca mais o vi. Como descobri o problema muito rápido, fiquei dez anos só fazendo acompanhamento, sem precisar usar a medicação. Comecei a tomar o coquetel no final do ano passado. / F.B.