Peixe recém-descoberto está ameaçado em Botucatu Uma nova espécie de cascudo descoberta em Botucatu, interior de São Paulo, está ameaçada de extinção por causa do turismo. O local de ocorrência do peixe, o Córrego Águas de Madalena, afluente do Rio Pardo, é muito frequentado por moradores da região por causa das cachoeiras.